Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, Uzunköprü'de yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Edirne'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Uzunköprü'de yapılan çalışmalar neticesinde "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.