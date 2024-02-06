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Edirne'de firari hükümlü yakalandı

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Edirne'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, Uzunköprü'de yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Edirne'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Uzunköprü'de yapılan çalışmalar neticesinde "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uzunköprü Edirne Güvenlik Yakalama Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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