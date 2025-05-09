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Edirne'de FETÖ Üyesi İki Kişi Tutuklandı

Edirne'de FETÖ Üyesi İki Kişi Tutuklandı
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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ mensubu iki kişi, yapılan arama sonucu tutuklandı. İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir tırda FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilen iki kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti.

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu tutuklandı.

İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine B.A'nın kullandığı tırda arama yaptı.

Aramada FETÖ üyeliği suçundan dosyası olan ihraç polis M.K. ile FETÖ üyeliği suçundan dosyası bulunan ihraç komiser yardımcısı A.T'nin de araçta olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.K, A.T. ve B.A. işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine sevk edildi.

M.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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