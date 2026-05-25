Haberler

Edirne'de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Şüphelilerin ihraç askeri ve polis personeli olduğu belirlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede yurt dışına kaçma hazırlığında olan bir grubu tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, FETÖ üyeliğinden ihraç jandarma astsubay K.P. (37), ihraç polis memuru Ü.S. (39) ve ihraç komiser yardımcısı D.G. (48) hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasına imkan sağladığı değerlendirilen M.N.C. (40) de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.P, Ü.S. ile D.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
CHP'deki krizle ilgili Ömer Çelik'ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim

CHP'deki krize AK Parti'den bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den! Bakırhan yaşananlara tepki gösterdi

Özel'e ilk ziyaret DEM'den! Yaşananlara yüksek tondan tepki gösterdi
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Daha gitmeden Real Madrid'i karıştırdı bile
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!

Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor