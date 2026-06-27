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Edirne'de 2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gemici köyü yakınlarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Jandarma, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (53) ile aynı suçtan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.U'yu (43) yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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