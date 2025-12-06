Haberler

Evde Çıkan Yangında Öldü

Güncelleme:
Edirne'nin Karakasım köyünde, tek katlı bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki Gülafer Toprak yaşamını yitirdi. Yangın sonrası evde yapılan incelemelerde, Toprak'ın cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Karakasım köyünde, öğle saatlerinde, Gülafer Toprak'ın yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, içeri girmek istedi. Yoğun dumanla kaplanan eve giremeyen köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, camları kırarak içeri su sıktı. İhbarla köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumanın tahliyesinin ardından girilen evde Gülafer Toprak'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Toprak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

