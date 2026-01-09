Edirne'de otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 3 kişi yaralandı
Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde bir otomobil, üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve iki ilkokul öğrencisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
R.K. idaresindeki 22 NN 532 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi'nde G.S'nin kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü G.S. ile ilkokul öğrencileri Y.Y. ve M.B.Y. yaralandı.
Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel