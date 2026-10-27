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Edirne'de Elçili köyü yakınında Meriç Nehri'nde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı

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Edirne'de Elçili köyü yakınlarında Meriç Nehri'ndeki erkek cesedi, nehirden çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kısmen çürüyen cesedin, sınırı yasa dışı geçmeye çalışırken boğulan yabancı uyruklu kişiye ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Elçili köyü yakınlarında nehirde ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, botla indikleri nehirden güvenlik güçlerinin yardımıyla cesedi çıkardı.

Kısmen çürüyen ve vücut bütünlüğü bozulan ceset, cumhuriyet savcısı, jandarma olay yeri inceleme ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan yabancı uyruklu kişiye ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA
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