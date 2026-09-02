Haberler

Edirne'de Eğitim Yöneticileri Toplantısı

Edirne'de Eğitim Yöneticileri Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında eğitim yöneticileri toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında eğitim yöneticileri toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.

Vali Sezer, toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar ile kentte yürütülen eğitim faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıda okul müdürlerinin görüş ve talepleri de ele alındı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı

Bir anda kopup geldi, sahaya giren taraftarın ağzını burnunu kırdı
Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'u böyle keşfediyor! İETT'ye binip Taksim'e gitti

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Ünlü isim İstanbul'u böyle geziyor
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi

Suçüstü yakalanan belediye personelinden emniyette dikkat çeken tavır
Mustafa Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı: 'Artık mesele netleşti! Bu bir suikast'

"Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

Pınar Altuğ’un doğum gününde kızı Su’dan herkesi duygulandıran sözler
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

Kaptanların son konuşmaları ortaya çıktı! "Alsu iskeleye kır demiştim"
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar