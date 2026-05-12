Edirne'de Dünya Hemşireler Günü kutlandı

Edirne'de Dünya Hemşireler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenkler sunuldu.

Tören daha sonra bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İl Sağlık Müdür Vekili Ali Kaya burada yaptığı konuşmada hemşirelerin çok kutsal bir mesleği icra ettiklerini söyledi.

İnsan hayatına dokunan özverili çalışmalarıyla toplumun her kesiminde büyük bir sorumluluk üstlenen hemşirelerin, fedakarlıklarıyla sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını ifade eden Kaya "Hemşirelik yalnızca bir meslek değil, sabrın, merhametin, fedakarlığın ve insan sevgisinin en güçlü yansımasıdır. Hayatın en hassas anlarında bir doğum mucizesinde, bir hastanın iyileşme sürecinde acının ve umudun kesiştiği her noktada sizler varsınız." dedi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eylem Paslı Gürdoğan da hemşireliğin güçlü bir bilgi birikimi gerektirdiğini söyledi.

Hemşireliğin, yalnızca mesleki bilgi ve teknik beceriyle değil, aynı zamanda büyük bir özveri, sabır ve insan hayatına adanmışlıkla yürütülen kutsal bir görev olarak görülmesi gerektiğine vurgu yapan Gürdoğan, "Bilgi, bilimsel düşünebilmeyi, doğru karar verebilmeyi, yaşamı korumayı gerektirir. Ama bilgi tek başına yeterli değildir. Hemşirelik aynı zaman da çalışkan olmayı, geceyi gündüze katmayı gerektirir." diye konuştu.

Tören, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.