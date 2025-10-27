Haberler

Edirne'de Dini Değerlerle Alay Edenlere Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Edirne'de bir kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan ve alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren grup hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı, yaptıkları eylemin din düşmanlığı olduğunu belirterek gerekli cezaların verilmesi gerektiğini vurguladı.

Edirne'de kostüm etkinliğine imam cübbesiyle katılan kişinin de aralarında olduğu, alkol şişesiyle dua eder gibi poz veren gruba ilişkin suç duyurusunda bulunulmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, beraberindekilerle Edirne Adliyesine geldi.

Yaryıkan, savcılığa konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dini değerlerin insanlığın nişaneleri olduğunu söyledi.

Dini değerlerle alay edenlerin gerekli cezayı almaları gerektiğini savunan Yaryıkan, şunları kaydetti:

"Edirne'de bir eğlence mekanında sözde parti adı altında dini değerlerle alay edilmiş, imam kisvesine bürünmüş bir şarlatan ve avanesi, sözde 'dua' ritüeliyle ve ellerinde içki şişeleriyle dalga geçmişlerdir. Yaptıkları bu rezilliği sosyal medyaya paylaşmış, halkın dini duyguları ile alay etmişlerdir.

Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu', somut bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Dini değer ve kutsallarımıza kimsenin saldırma hakkı yoktur. Dini değer ve kutsalları alay konusu edinmek, hakaret etmek, sanatsal faaliyet de düşünce özgürlüğü de değildir. Bu, açık bir şekilde din düşmanlığıdır. İslam ve Peygamber düşmanlığıdır. Bunu yapanlar, toplumsal huzuru bozmak isteyen fitnecilerdir. Halkı açık bir şekilde kin ve nefrete sevk ettikleri için aynı zamanda nefret suçu da işlemekteler."

Yaryıkan, adalete güvendiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Suç duyurusu sonrası Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kolluğa, söz konusu fotoğrafta imam cübbesi giymiş, elinde alkol şişesi bulunan ve dua eder gibi poz veren şüphelinin ifadesi için mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi.

