Edirne'de Devrilen Ağaç Otomobil ve Minibüse Zarar Verdi
Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda bir ağaç devrilerek park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Olay yerine intikal eden polis ve belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak trafikte yaşanan aksaklığı giderdi.
Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobil ve minibüs hasar gördü.
Atatürk Bulvarı'nda kaldırımdaki bir ağaç yola devrildi.
Devrilen ağacın dalları park halindeki bir otomobil ve seyir halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün üzerine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Devrilen ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Bu esnada trafikte bir süre aksama yaşandı.
Ağacın devrilmesi nedeniyle otomobil ve minibüste maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel