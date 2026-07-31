Edirne'de çocuklardan Gazze'ye destek mesajı

Edirne'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Yaz Kur'an Okulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Cuma namazı sonrası "Çocuklar kıyamda, zafer yakında" sloganlarıyla Eski Cami önünde toplanan çocuklar adına açıklama yapan 11 yaşındaki Aybars Eymen, Gazze'de yıllardır süren ve her geçen gün daha da ağırlaşan zulme karşı seslerini yükseltmek için toplandıklarını belirtti.

Gazze'ye gerçek huzur gelene kadar susmayacaklarını söyleyen Eymen, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki, Gazze'de bombalar sustuğunda, çocuklar korkusuzca uyuyabildiğinde, anneler evlat acısı yaşamadığında, işte o zaman gerçek huzur gelecektir. O güne kadar susmak yok, geri durmak yok, vazgeçmek yok. Gazze sadece bir şehir değildir. Gazze, ümmetin kalbidir. Orada her gün yeniden yazılan bir direniş, her gün yeniden yaşanan bir imtihan vardır. Çocuklar, anneler, babalar. Hepsi en temel hak olan yaşama hakkı için mücadele etmektedir."

Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunun altını çizen Aybars Eymen, "İnşallah öyle kalacaktır ve buradan Gazze'ye sesleniyoruz: yalnız değilsiniz. Sizler ümmetin kalbindesiniz. Türkiye'de kalbi sizinle atan milyonlar var. Şimdi hep birlikte, yürekten haykırıyoruz. ?Edirne'den Gazze'ye, direnişe bin selam, çocuklar kıyamda, zafer yakında. Hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA