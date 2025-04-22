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Edirne'de Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Edirne'de Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Edirne'de, Babademirtaş Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinleri, kedinin kurtarılmasının ardından itfaiyeye teşekkür ederek kediyi beslediler.

Edirne'de bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Babademirtaş Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler çıktıkları çatıda bir süre kediyi yakalamaya çalıştı. Ekipler yakalama aparatıyla tuttukları kediyi bulunduğu yerden kurtararak aşağıya indirdi.

Bu sırada mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, kediye su ve mama verdi.

Babademirtaş Mahallesi Muhtarı Çetin Yalınkılıç, AA muhabirine, kedinin kurtarılmasına çok sevindiklerini söyledi.

Kedinin 2 gündür çatıda olduğunu belirten Yalınkılıç, "Komşuların ihbarı üzerine itfaiyeyi aradık. Sağ olsun itfaiyemiz bizimle ilgilendi. İtfaiyecilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsunlar." dedi.

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Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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