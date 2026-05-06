Edirne'de yediemin otoparkından kamyon çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de yediemin otoparkından çalınan bir kamyonla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli, hakimlikçe tutuklandı. Jandarma, güvenlik kamerası kayıtlarıyla şüphelilerin kimliğini belirleyerek, aracı Kırklareli'nde ele geçirdi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki yediemin otoparkı işletmecisi M.E. otoparkta muhafaza edilen 34 AJ 8011 plakalı kamyonun yerinde olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler söz konusu aracın E.A, V.A. ve U.Y. tarafından çalındığını belirledi.

Yapılan araştırmada çalınan kamyonun Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyü sınırlarında olduğu tespit edildi.

Bu tespit üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, çalınan kamyon da ele geçirilerek otoparka teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin
