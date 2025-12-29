Edirne'de buzlanma kazalara neden oldu
Edirne'de buzlanma nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada 5 araçta hasar oluştu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle meydana gelen kazalarda yaralanan olmadı.
Atatürk Mahallesi Mithat Vardar Caddesi'nde bir apartmandan yola bırakıldığı iddia edilen su birikintisi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle zeminde buzlanmaya yol açtı.
Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde caddede 4 otomobille bir panelvanın karıştığı 2 ayrı kaza meydana geldi.
Kazalarda yaralanan olmazken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklıkları daha da düşecek
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, hafta ortasında sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.
Güneşli havaya rağmen kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Ayazın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günleri sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.