Edirne'de Bulgaristan sınırında tanımlanamayan hava aracıyla skunk atıldı

EDİRNE'nin Bulgaristan sınırında tanımlanmayan hava aracıyla atılan 7,41 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Edirne-Bulgaristan sınır hattında meydana geldi. Bulgaristan'dan henüz tanımlanamayan hava aracı, Türk hava sahasını ihlal ederek Edirne sınırına girip, daha sonra geri döndü. Hava aracıyla uyuşturucu atıldığı belirlendi. Bölgedeki aramada Y.Ç.'nin üzerinde 7,41 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.