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Edirne'de biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü

Edirne'de biçerdöverden buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü
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Edirne'nin Uzgaç köyünde biçerdöverde çıkan yangın, biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye, jandarma ve çiftçilerin desteğiyle söndürülen yangında biçerdöver ve 30 dekar tarla zarar gördü.

Edirne'de biçerdöverde çıkıp biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Uzgaç köyünde, M.Ş'ye ait biçerdöverde buğday hasadı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın tarlaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki çiftçiler de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, biçerdöver ve yaklaşık 30 dekar biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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