Edirne'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Edirne'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

A.E. idaresindeki 22 ACH 045 plakalı beton mikseri, Sinanköy girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Buğday tarlasına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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