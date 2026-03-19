Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediye personeliyle bayramlaştı. Bayram programında, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Ayrıca AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı da partilileriyle bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki tarihi belediye binasında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Gencan, ramazan boyunca Edirne'nin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Personelin bayramını kutlayan Gencan, "Tüm mesai arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramda görev yapacak arkadaşlarımıza da özverileri için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Ak Parti İl Başkanı İba partililerle bayramlaştı

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, parti teşkilatıyla bayramlaştı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, İl Başkanlığından düzenlenen programda partililerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İba, Ramazan Bayramı'nın Edirne'ye, Türkiye'ye ve İslam alemine sağlık, bereket ve huzur getirmesini diledi.

CHP İl Başkanı Balkanlı'nın bayram mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi ve hoşgörünün büyüdüğü, paylaşmanın ve dayanışmanın güç kazandığı özel günler olduğunu aktaran Balkanlı, "Bu anlamlı günlerin, toplumumuzda barışı, huzuru ve kardeşliği daha da pekiştirmesini diliyoruz. Edirneli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, mutluluk ve umut dolu yarınlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye dikkat çeken "euro" teklifi
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Haberler.com
500

Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler

Üç çilek transferi birden! İşte o isimler
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti