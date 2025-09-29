Edirne'de Baba ve Oğul Silahlı İkili Cinayetle Tutuklandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde baba E.Ö. ve oğlu A.Ö., çıkan bir tartışma sonucunda M.A'yı silahla öldürdükleri gerekçesiyle tutuklandı. Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan ikili, İpsala Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde 1 kişiyi silahla öldüren baba ve oğlu tutuklandı.
Yenikarpuzlu beldesinde M.A'yı (33) silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.Ö. (55) ve oğlu A.Ö'nün (19) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İpsala Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
E.Ö. (55) ve oğlu A.Ö. dün çıkan tartışmada M.A'yı tabanca ve av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel