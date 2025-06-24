Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Şevki Arman Caddesi'nde asayiş ve trafik denetimi yaptı. 374 kişinin sorgulandığı denetimde 93 araç kontrol edildi ve eksiklikleri bulunan 8 sürücüye para cezası uygulandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Şevki Arman Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri uygulamada 374 kişi sorguladı, 93 aracı kontrol etti.

Denetimde 8 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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