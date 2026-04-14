Edirne'de bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barutluk Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir apartmanın 4'üncü katında Kader Kara'ya ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, apartman sakinlerini tahliye etti. Duman nedeniyle dışarı çıkamayan yan dairede yaşayanlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla binadan çıkarıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.