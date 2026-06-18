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Edirne'de anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anızda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 220 dönüm alan zarar gördü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Sazlımalkoç köyünde hasat edilmiş arpa tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle çevredeki tarla ve ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Çalışmalara köylüler de traktör ve su tankerleriyle destek veriyor.

Öte yandan, yangının oluşturduğu yoğun duman bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ile Edirne'nin Uzunköprü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 220 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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