Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve yıkılma tehlikesi olan ahşap metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binanın ön cephesindeki ahşap parçalar yola devrildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Edirne'de ahşap metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Talatpaşa Mahallesi Elmacılar Sokak'ta yer alan ve yıkılma tehlikesi olduğu için çevresi sacla çevrilen kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap metruk binadan çıkan dumanı fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince, hortumla su tutan vatandaşların da desteğiyle söndürüldü.

Olayda hasar gören yapıdaki söndürme çalışmaları sırasında binanın ön cephesindeki ahşap parçalar yola devrildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.