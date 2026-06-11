Edirne'de ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Edirne'de ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Saraçlar Caddesi'nde bir ağaçta bir kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ağaca merdiven yardımıyla çıkan itfaiye ekiplerince yakalanan kedi yavrusu, file yardımıyla ağaçtan indirildi.

Vatandaşlar tarafından su verilen kedi, daha sonra sokağa salındı.