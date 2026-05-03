Edirne'de 90 kilo skunk ele geçirildi

Edirne'de bir araçta 90 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Avrupa Otoyolu'nun Edirne eski gişeleri mevkisinde Moldova plakalı SUV tipi aracı durdurdu.

Araçta dedektör köpekle yapılan aramada 90 kilo 200 gram skunk ile suçtan elden edildiği değerlendirilen 2 bin 5 avro ve 3 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili Moldova uyruklu V.C. ve P.A. gözaltına alındı.