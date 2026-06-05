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Kapıkule'de 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi

Kapıkule'de 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi
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Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 840 kilogram kum midyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirildi. Midyelere ve nakil aracına el konulurken, canlı midyeler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı su ürünleri ticaretine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 840 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Su Ürünleri Kanunu kapsamında midyeler ile nakilde kullanılan araca el konuldu.

Canlı olduğu belirlenen midyeler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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