Hamzabeyli'de 220,7 kilo kokain ile 69 kilo skunk ele geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Hamzabeyli Gümrük sahasında bir TIR'da yapılan aramada 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Hamzabeyli Gümrük sahası içerisinde bir TIR içerisinde yapılan aramada 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Edirne Valimizi, Edirne Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

'UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTIK'

Yerlikaya ayrıca, "Milletimizin bilmesini isterim ki biz uyuşturucuya karşı savaş açtık. Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
