KOM kaçakçılara nefes aldırmıyor! Yakalanan şüphelinin çantasından yüzlerce sikke çıktı
Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Edirne'de elinde çanta bulunan bir şüpheli ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şahıs kısa sürede yakalanırken çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ağaçpazarı Caddesi'nde, durumundan şüphelendikleri yaya Ç.T.'yi durdurmak istedi. Elinde çanta olan şüpheli 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.
ÇOK SAYIDA SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
Yakalanan Ç.T.'nin taşıdığı çanta ve aracında yapılan aramada 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi. Ç.T., gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel