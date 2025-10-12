Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Eski ve Saçlımüsellim köylerinde Suriye, İran ve Fas uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.