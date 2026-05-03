Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğunu tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i tüfekle vurarak öldüren 14 yaşındaki A.Ç. tutuklandı.
Menzilahir Mahallesi'nde önceki gün tartıştığı Özdemir'i tüfekle vurarak öldüren A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Menzilahir Mahallesi'nde önceki gün A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma yaşanmıştı.
Tartışma sırasında A.Ç'nin tüfekle ateş açması sonucu Özdemir hayatını kaybetmişti.
A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci