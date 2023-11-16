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Edirne'de 10 teknenin motorunu çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı

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Edirne'de 10 teknenin motorunu çalıp, İstanbul'da satan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'da 10 tekne motorunun çalınması sonrası çalışma başlattı. Motorları çalıp, İstanbul'da sattığı iddia edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EDİRNE'de 10 teknenin motorunu çalıp, İstanbul'da satan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'da 10 tekne motorunun çalınması sonrası çalışma başlattı. Motorları çalıp, İstanbul'da sattığı iddia edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Saros Körfezi İstanbul Keşan Hırsızlık Adliye Gözaltı Güncel Haberler

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