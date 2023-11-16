Edirne'de 10 teknenin motorunu çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı
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Edirne'de 10 teknenin motorunu çalıp, İstanbul'da satan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'da 10 tekne motorunun çalınması sonrası çalışma başlattı. Motorları çalıp, İstanbul'da sattığı iddia edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'da 10 tekne motorunun çalınması sonrası çalışma başlattı. Motorları çalıp, İstanbul'da sattığı iddia edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.