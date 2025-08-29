Edirne Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla lokma dağıttı

Edirne Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla lokma ikramında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eski Cami önünde kurulan mobil mutfak ile Kıyık semti ve Sanayi Sitesi'nde açılan stantlarda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri anısına vatandaşlara lokma ikram edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Gökçe Onur Öktem, Cenk Ergüden ve belediye meclis üyeleri de vatandaşlara lokma dağıttı.

Ergüden, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın talimatı doğrultusunda etkinliği düzenlediklerini belirterek, 103 yıl önce kazanılan büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.