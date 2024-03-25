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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Görevdeki Projelerini Anlattı

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan görevde olduğu 10 yıl boyunca hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Gürkan, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda belediye başkanlığı sürecinin sonuna geldiğini belirtti.

Edirne'ye altyapıdan, ulaşıma, sosyal alanlardan eğitime birçok konuda hizmetler yaptıklarını anlatan Gürkan, görevi süresince gelecek nesiller için yatırım yapmaya dikkat ettiklerini söyledi.

Edirne'nin en önemli sorunu olan altyapı problemini çözdüklerini ifade eden Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Projeye başlarken 'akıllı başkan yerüstüne akılsız başkan yeraltına yatırım yapar.' dediler. 'Olsun ben Edirne'nin kanayan yarasını çözeyim, akılsız başkan olmaya razıyım' dedim. Bizim Edirne'nin altyapısına ciddi bir şekilde girmemiz gerekiyordu. Edirne'de çocuklarımız için ne yapılaması gerekiyorsa hepsini yaptık. Akılsız belediye başkanı olmakla da bu anlamda gurur duyuyorum. Bugün itibariyle kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımız bitti. İçme suyunda da ana hatların hepsi bitti, sadece eski mahallelerde işin en ucuz bir kısmı kaldı.

Bunun yanında birçok önemli hizmeti hayata geçirdik. En önemli sorunlardan biri trafik sorununu çözdük. Güney Çevre Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile Sağlık Yolunu yaparak hizmete açtık. Edirne İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'ni kurduk. Selimiye Cami ve Külliyesi'nin Rekreasyon Projesi'ni hazırladık. Kayalı Barajı'ndan 58 kilometreden binlik çelik borularla su irsale hattını yaptık. Edirne'nin 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacı kalmadı. Yine kentimize yaşam merkezleri, müzeler, kreşler, sosyal tesisler, halk ekmek büfeleri, çocuk parkları, kadın merkezleri açtık."

Gürkan, projelerini hazırladıkları fakat yapmaya yetiştiremedikleri yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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