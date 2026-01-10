Edirne Belediyesinden "şebeke suyuna kimyasal karıştığı" iddialarıyla ilgili suç duyurusu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte "şebeke suyuna kimyasal karıştığı ve sağlık sorunlarına yol açtığı" yönünde paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığınca 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Gencan, son günlerde etkili olan yağışlarla barajlardaki doluluk oranlarının yükseldiğini söyledi.

Gencan, yoğun yağışlar nedeniyle barajlara yüksek miktarda su geldiğini bu nedenle sağlığa zararı olmayan bir kokunun geçici olarak görülebildiğini dile getirdi.

Kentte verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden herhangi bir durumun bulunmadığına dikkati çeken Gencan, şunları kaydetti:

"Kayalıköy Barajı'na çok hacimli bir su gelirken o dalgalanmayla beraber bir koku problemiyle karşılaştık. Gece saatlerinden itibaren kontrollü bir şekilde ölçümlerini yapıyorduk. Dün sabah saatlerinde böyle bir mesaj yayıldı. Her türlü şey paylaşılabilir ancak salgın döneminin olduğu, çocukların hastanelere gittiği bu dönemde vatandaşları panikletecek ve üzecek paylaşımlara gerek yok. Edirne Belediyesi bu konuda tüm ölçümleri ve değerlemeleri yapıyor. Bir aksilik olduğu görülse zaten o suyu şehre vermeyiz. Böyle haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Vatandaşları tedirgin etmeye, çocukları böyle üzmeye kimsenin hakkı yok. Biz bu konuda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğiz, birkaç tespitimiz var zaten."

Programa katılan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İl Başkan Vekili Kemal Özaltay, İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.