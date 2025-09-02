Edirne Belediye Başkanı Gencan, 94 Yaşındaki Tarih Tanığı Yalçınkaya'yı Ağırladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında tanıştığı 94 yaşındaki Resmiye Yalçınkaya'yı makamında misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gencan, Yalçınkaya'yı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Yalçınkaya'nın tarihin canlı tanıklarından olduğunu dile getiren Gencan, "Onunla aynı şehri paylaşmak, sohbet etmek ve anılarını dinlemek bizim için ayrı bir değerdir." dedi.

Yalçınkaya, Gencan'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

Gencan ve Yalçınkaya, Tarihi Edirne Belediye Binası'ndaki Atatürk Odası'nı da gezdi.

Belediyeden araç parkı uyarısı

Keşan Belediyesince duraklar, yaya geçitleri ve engelli park alanlarına araçların park edilmemesi gerektiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların araç park etme konusunda duyarlı olması gerektiği belirtildi.

Zabıta ekiplerinin bu kapsamda denetimlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Kurallara uymayan sürücüler önce uyarılıyor gerekirse ceza uygulanıyor. Unutmayalım doğru park, trafikte huzur demektir. Kurallara uymak birbirimizin hayatını kolaylaştırmaktır. Hep birlikte kurallara uyalım şehrimiz nefes alsın." ifadeleri kullanıldı.