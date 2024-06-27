Üye Girişi
Haberler

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na katıldı. Toplantıda şehirlerin kalkınması için çalışmalar gerçekleştirildi ve geleceğe yönelik projeler değerlendirildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen toplantı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Çeritoğlu Şengel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, TBB'nin şehirlerin kalkınması için çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda şeffaf, adil ve katılımcı yerel yönetim anlayışıyla ülkenin dört bir yanında hakim kılınması adına önemli konuları ele aldıklarını aktaran Akın, "Geleceğe yönelik projelerimizi değerlendirip, dayanışma ve iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Filiz Gencan Akın Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

Bakmadan Geçme

28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç? MasterChef Emre kimdir? 2024 Masterchef Emre Ün kaç yaşında, nereli? MasterChef Melek kimdir? 2024 Masterchef Melek Baba kaç yaşında, nereli? Kredi kartı temassız ödeme limiti ne kadar? İşte yeni limit tutarı
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title