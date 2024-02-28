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Edirne Belediye Başkan Adayları Ziyaretlerini Sürdürüyor

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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, kurum, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarını sürdürüyor. İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, saha çalışmalarına devam ediyor. Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, kurum, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Müdürü Atilla Bayazıt ve personelle sohbet eden İba, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İba, kentteki bir tekstil fabrikasını ve Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret etti.

Edirnelileri memnun edecek projeler hazırladıklarını belirten İba, "Edirne'de temel belediyecilik hizmetlerini hayata geçireceğiz. Altyapıdan ulaşıma, istihdamdan sosyal yaşam alanlarına kadar birçok yeni proje hazırladık. Hepsi daha iyi bir Edirne ve vatandaşlarımızın konforu için. İnşallah Edirne hak ettiği hizmetleri alacak ve örnek bir şehir haline gelecek." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akın, Yıldırım Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Vatandaşlarla bir araya gelen Akın, projelerini anlattı.

Akın, kentteki yerel gazeteleri de ziyaret ederek basın mensuplarıyla sohbet etti.

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Sedefçi

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, saha çalışmalarına devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Sedefçi, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliğini ziyaret etti.

Birlik Başkanı Mustafa Suiçmez'den bilgi alan Sedefçi, hayvancılıkla ilgili projelerini anlattı.

Sedefçi, esnaf ve vatandaş ziyaretinde de bulundu.

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Karakütük

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karakütük, projelerini anlattı.

Seçimlere güçlü şekilde hazırlandıklarını belirten Karakütük, ayrım yapmadan herkese en iyi hizmeti sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Hamdi Sedefçi Belgin İba İYİ Parti Edirne Politika Güncel Haberler

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