Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kursiyerlere koruyucu aileyi anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kursiyerlere koruyucu aileyi anlattı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Akmescit Kur'an Kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmetini tanıttı. Programda hizmetin işleyişi ve başvuru şartları anlatıldı, merak edilen konular katılımcılarla paylaşıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu aile hizmetinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Akmescit Kur'an Kursu kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen programda, koruyucu aile hizmetinin işleyişi ve başvuru şartları hakkında bilgi verildi.

Programda, koruyucu aile hizmetine ilişkin merak edilen konular katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok

Volkan Konak'ın eşinden yürek sızlatan paylaşım: Elini...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakırköy'de 4 yayaya çarpan kurye tutuklandı! 18 yaşındaki Ayşenur hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken can verdi! Kurye sürücü tutuklandı
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattıkları belirlendi! 21 gözaltı, 45 kişi 138 milyon lira kaybetti

Hazine arazisini parsel parsel satmışlar! 45 kişi tuzağa düşmüş
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

17 işçinin can verdiği faciayla ilgili yeni gelişme
Apartmanda karşılaştığı doktoru, hiçbir neden yokken bıçakladı! Çok sayıda suç kaydı var

Apartmanda karşılaştı, hiçbir neden yokken doktoru bıçakladı
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde'nin son hali

Annesi Yeşilçam yıldızı, babası imparator! İşte kızları
Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu

Amedspor'dan tarihi transfer! Bonservisi belli oldu