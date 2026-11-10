Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kursiyerlere koruyucu aileyi anlattı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kursiyerlere koruyucu aileyi anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Akmescit Kur'an Kursu kursiyerlerine koruyucu aile hizmetini tanıttı. Programda hizmetin işleyişi ve başvuru şartları anlatıldı, merak edilen konular katılımcılarla paylaşıldı.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, koruyucu aile hizmetinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi.
İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Akmescit Kur'an Kursu kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen programda, koruyucu aile hizmetinin işleyişi ve başvuru şartları hakkında bilgi verildi.
Programda, koruyucu aile hizmetine ilişkin merak edilen konular katılımcılarla paylaşıldı.
Kaynak: AA