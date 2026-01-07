Haberler

Edirne Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Bay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bay, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek önemli anları değerlendirdi.

Edirne Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bay, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bay, "Gazze ve Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferin" fotoğrafını seçen Bay, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Bay, "Haber" kategorisinde de tercihini Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
