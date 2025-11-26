Haberler

Eceabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Üst Çavuş Merve Görgülü, törende yaptığı konuşmada, Eceabat'ın yalnızca bir ilçe olmadığını, her taşında vatan sevgisi her metrekaresinde kahramanlık her nefesinde şehitlerin emaneti bulunan kutsal bir yer olduğunu dile getirdi.

Eceabat'ın, Çanakkale ruhunun, bağımsızlık inancının ve millet olma bilincinin sembolü olduğunu ifade eden Görgülü, "Bu topraklarda verilen mücadelede yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazan millet iradesinin zaferidir." dedi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu'nun mini konser verdiği kutlamada, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli askerlerin gösterisi de ilgiyle izlendi.

Resmi geçit töreniyle sona eren kutlama programı kapsamında Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar denizde su gösterisi yaptı.

Törene Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum yöneticileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

