Sanal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Sanal medya ünlüsü Ece Ronay'ın sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

SANAL medya ünlüsü Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya ünlüsü Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı kuvvetlerine yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca 'Devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
