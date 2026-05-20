Ebola'ya Yakalanan ABD Vatandaşı Almanya'da Tedavi Görecek

BERLİN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan son Ebola salgınında virüse yakalanan bir ABD vatandaşının, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Charite Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi göreceği bildirildi.

Almanya'nın devlete ait yayın kuruluşu ARD'nin salı günü bildirdiğine göre hasta, ABD'nin talebi üzerine Almanya'ya nakledilecek. Haberde, Almanya'nın bu alanda uzmanlaşmış tıbbi imkanlara sahip olması ve salgın bölgesine ulaşım açısından daha yakın konumda bulunmasının tercih edilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Alman yetkililer ise halk açısından herhangi bir risk bulunmadığını açıkladı.

Haberde ayrıca, hastayla temas eden yüksek risk grubundaki 6 kişinin de gözlem altında tutulmak üzere Almanya'ya getirileceği belirtildi.

Afrika'daki salgını "son derece ciddi" olarak niteleyen Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan, önümüzdeki hafta bölgeye 500 koruyucu kıyafet göndermeyi planladıklarını söyledi.

Alabali-Radovan, şüpheli Ebola vakalarına müdahaleye yönelik eğitim programları da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua