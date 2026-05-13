Koruma Altındaki Eber Sarısının Bulunduğu Alanda Hayvan Otlatıldı

Güncelleme:
Dünyada sadece Eber Gölü ve Akşehir Gölü çevresinde yetişen ve nesli tehlike altında olan Eber sarısı bitkisinin koruma alanlarında hayvanların otlatılması, çevreciler tarafından eleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu alanların korunması gerektiğini vurguladı, ancak uygulamada yetersizlikler yaşandığı ifade edildi.

(AFYONKARAHİSAR) - Dünyada yalnızca Eber Gölü ve Akşehir Gölü çevresinde yetişen, nesli tehlike altında bulunan endemik türlerden "Eber sarısı"nın koruma altındaki yaşam alanlarında hayvanların otlatılması tepki çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce koruma altında olduğu belirtilen Eber sarısını  koparmanın cezasının 699 bin 245 lira, yaşam alanını tahrip etmenin cezasının ise 3 milyon 496 bin 767 lira olduğu bildirildi.

Koruma altında olan bitkinin yetiştiği bölgede hayvanların otlatıldığı görüldü.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, yaşananlara tepki göstererek, "Bir tarafta 'koruma altındadır' açıklamaları yapılıyor, diğer tarafta ise dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen bir türün yaşam alanında göz göre göre hayvan otlatılıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Fiilen korunmadıktan sonra cezası ister 3 milyon olsun ister 300 milyon olsun hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan cezayı açıklamak değil, bu alanları gerçekten koruyabilmektir. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki DKMP, Eber Gölü'nde ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sürekli personel eksikliğinden bahsediliyor ancak dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen bir tür söz konusuysa burada çok daha güçlü bir koruma mekanizmasının kurulması gerekiyor."

Kaynak: ANKA
