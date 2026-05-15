ÖSYM duyurdu: e-YÖKDİL sınavları bu hafta sonu

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavları'nın (e-YÖKDİL) hafta sonu gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2026/1 İngilizce-Sosyal Bilimler) 16 Mayıs Cumartesi, Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2026/2 İngilizce Sağlık Bilimleri) ise 17 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınavlar Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav merkezlerinde e-sınav olarak uygulanacak. Sınavlar için toplam 95 salon kullanılacak. ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ile eş değer bir sınav olan e-YÖKDİL'e giren adayların kazanmış oldukları haklar, YÖKDİL'e giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynı olacak. Cumartesi saat 13.45' te başlayacak e-YÖKDİL 2026/1 ve pazar günkü e-YÖKDİL 2026/2 sınavları için adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavlar saat 16.45'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, her 2 sınav için 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi ve pazar günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

2 SINAVA 10 BİNİN ÜZERİNDE ADAY BAŞVURDU

Sınavlarla ilgili değerlendirmede bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Cumartesi günü sosyal bilimler alanında uygulanacak e-YÖKDİL/1'e 5 bin 267 aday başvurdu. Pazar günü sağlık bilimleri alanında uygulanacak e-YÖKDİL/2'ye ise 5 bin 308 aday başvurdu. Sınavlara 23 engelli aday katılacak. Bu adayların ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler e-sınav merkezlerinde yapıldı. Sınavlara katılacak gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutuldu. Bu haktan 87 aday yararlandı. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil 583 kişi görev yapacak" dedi.

