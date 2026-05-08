e-YDTS ve ALES, bu hafta sonu yapılacak

ELEKTRONİK Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bu hafta sonu yapılacak

ÖSYM, hafta sonu iki sınav uygulaması gerçekleştirecek. e-YDTS 9 Mayıs Cumartesi, 2026-ALES/1 ise 10 Mayıs Pazar yapılacak. Dünya dili Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk uygulama olan Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı dikkat çekiyor. Türkiye'nin uluslararası vizyonuna büyü katkı sağlayacak olan e-YDTS Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde ilk kez uygulanacak. Sınav için 5 e-sınav salonu kullanılacak. 155 adayın başvurduğu e-YDTS, 13.35'te başlayacak. 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak. Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma bölümleri uygulanacak. Sorular; kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak.

ALES'E 176 BİN 823 BAŞVURU

ALES 81 il, Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek'te 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınavda, 445 bina ve 7 bin 178 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.

SONUÇLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak. ALES sonuçları 5 Haziran'da açıklanacak. Sonuçlar, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, e-YDTS hazırlık sürecinin tamamlandığını ve sınavın uygulama aşamasına geldiğini belirterek, "Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızı cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek inşallah bize nasip oluyor. Yılların hayali gerçek oluyor, hayırlı olsun" dedi. 2026 yılının ilk ALES uygulamasına 176 bin 823 adayın başvurduğunu ifade eden Ersoy, "Emniyet görevlisi dahil 23 bin 997 personel sınav için görev yapacak. Sınava 760 engelli aday katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1348 aday yararlandı. Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 54 bina sınav için kullanılacak. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı