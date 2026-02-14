Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2026/2 İngilizce sınavının sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebilir.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel