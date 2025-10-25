e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce Sınav Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) sonuçlarını duyurdu. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin web sitesinden erişebilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/11'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel