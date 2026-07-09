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E-7T uçağı hava güvenliği görevini tamamladı

E-7T uçağı hava güvenliği görevini tamamladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait E-7T HİK uçağının NATO Liderler Zirvesi'nin hava sahası güvenliğini başarıyla tamamladığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının NATO Liderler Zirvesi'nin hava sahası güvenliğini sağlama görevini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Liderler Zirvesi'nin hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı, hava sahasında görevini başarıyla icra etti. Sahip olduğu gelişmiş radar ve komuta kontrol yetenekleriyle görevini başarıyla yerine getiren HİK uçağımız, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlama kararlılığımızı bir kez daha ortaya koydu" denildi.

Paylaşımda, görevini tamamlayan uçağın fotoğraflarına yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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