Düzköy'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Düzköy ilçesinde, sobadan kaynaklı çıkan yangında 85 yaşındaki Yaşar Koç hayatını kaybetti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alazlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yaşar Koç'a ait tek katlı evde sabah saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan 85 yaşındaki Yaşar Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
