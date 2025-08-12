Düzköy'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, sobadan kaynaklı çıkan yangında 85 yaşındaki Yaşar Koç hayatını kaybetti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alazlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Yaşar Koç'a ait tek katlı evde sabah saatlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan 85 yaşındaki Yaşar Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Sıcak hava narenciyeyi vurdu

Kilosu 180 liraya ulaşan meyveyi sıcaklık vurdu! Fiyatı artabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.